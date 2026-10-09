 أمريكا: سيمون يتحول إلى إعصار من الفئة الثانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا: سيمون يتحول إلى إعصار من الفئة الثانية

ميامي - (أ ب )
نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2026 - 7:10 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2026 - 7:10 م

أعلن المركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة أن إعصار سيمون ، الذي كان يتجه نحو جانب من ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ، قد اشتد ليصبح إعصارا من الفئة الثانية.

وأوضح المركز أن سرعة الرياح القصوى المستمرة ارتفعت إلى نحو 100 ميل في الساعة "155 كيلومترا في الساعة"، ومن المتوقع أن يواصل "سيمون" اشتداده بسرعة خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة أو نحو ذلك، مع توقعات بأن يتحول إلى إعصار كبير بحلول مساء اليوم الجمعة، وأن يزداد قوة يوم غد السبت.

وكان خبراء الأرصاد الأمريكيون قد أصدروا في وقت سابق تحذيرا من إعصار على أجزاء من الساحل الأوسط والجنوبي الغربي، حيث كان من المتوقع هبوب رياح بقوة الإعصار خلال 36 ساعة.


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