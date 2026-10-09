الأوقاف: قوافل دعوية بالقاهرة لترسيخ الوعي بأهمية إعداد القوة ومكانة الوطن

سيَّرت وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارت أوقاف دار السلام والبساتين والمعادي، بمشاركة ١٣٠ إمامًا من ديوان عام الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، ونشر الفكر المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية.

وتناولت خطبة الجمعة موضوع «وأعدوا»، تزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، موضحةً أن الإسلام يأمر بإعداد العدة والأخذ بأسباب القوة، وأن تحقيق النصر يتطلب الإيمان الراسخ، والتخطيط الواعي، والاستعداد الجاد، وبذل الجهد، والاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يعزز قدرة الوطن على مواجهة التحديات وصون مقدراته.

وأكدت الخطبة أن إعداد القوة واجب تقتضيه مسئولية الحفاظ على الوطن وحماية مقدراته، وأن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تجسد قيمة الاستعداد والأخذ بالأسباب، وتبرز ما حققه الإيمان والعزيمة والتخطيط والعمل من إنجازات، بما يعزز الوعي الوطني لدى الأجيال، ويرسخ معاني الانتماء والمسئولية.

كما تناولت الخطبة الثانية موضوع «مواجهة التشكيك في قيمة ومكانة الوطن»، مؤكدة أن الوطن نعمة تستوجب الشكر والعمل من أجل تقدمه ورفعته، وأن الحفاظ على مكانته ومقدراته مسئولية مشتركة، تقتضي الوعي بحجم ما يواجهه من تحديات، والتصدي للشائعات ومحاولات بث الإحباط والتشكيك، وترسيخ الثقة القائمة على الوعي والمعرفة، وتعزيز روح الانتماء والعمل والإيجابية.

وتأتي القافلة ضمن البرنامج الدعوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، لتكثيف الحضور الدعوي بالمساجد، وتعزيز التواصل مع روادها، ونشر الفكر المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية، بما يسهم في خدمة المجتمع وبناء الإنسان.