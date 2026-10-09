أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من وزارة الدفاع الأمريكية إعداد خطط لخيارات استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، تشمل استهداف ترسانتها من الطائرات المسيرة والصواريخ ومنشآت الطاقة ومواقع عسكرية أخرى، في وقت قال فيه إن الضربات لن تُستأنف قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر.

وبحسب التقرير، يعيد ترامب النظر في خيارات عسكرية جديدة، رغم رفضه خلال الأشهر الأخيرة مقترحات قدمها مسؤولون أمنيون أمريكيون لتنفيذ عمليات واسعة ضد إيران أو ضد جماعة الحوثيين في اليمن، حليفة طهران.

وذكر التقرير أن المسؤولين الأمنيين طرحوا هذه المقترحات في خمس مناسبات خلال الأشهر الماضية، لكن ترامب رفضها في كل مرة. ومع ذلك، عاد الرئيس الأمريكي إلى بحث خطة هجومية جديدة نوقشت يوم الجمعة الماضي في كامب ديفيد.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الخطة أن أحد الخيارات المطروحة يتمثل في تنفيذ «حملة قصيرة ومكثفة تستمر نحو ثلاثة أيام»، تستهدف مواقع إيرانية، في إطار الاستعداد لخيارات استئناف القتال.

وفي تصريحات منفصلة، سعى ترامب إلى توضيح تصريحاته بشأن احتمال تدمير مدن أمريكية، بعدما أثارت إشاراته إلى لوس أنجلوس وسان دييجو انتقادات من قادة ديمقراطيين في كاليفورنيا وبعض الجمهوريين، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

وكان ترامب قد أدلى بهذه التصريحات خلال تجمع سياسي في ولاية نبراسكا يوم الاثنين، في سياق حديثه عن التضحيات الاقتصادية التي يتحملها الأمريكيون بسبب الحرب وارتفاع أسعار الوقود.

وقال آنذاك: «تذكروا، الحرب مفتعلة، وثمنها باهظ بعض الشيء، لكنه ثمن زهيد. إنه ثمن زهيد مقابل الحفاظ على أمن العالم، وأمن بلدنا. بإمكانهم تدمير مدينة. فليدمروا لوس أنجلوس، فليدمروا سان دييجو. إنه ثمن زهيد للغاية، وسينتهي الأمر قريبًا جدًا».

وأثارت التصريحات ردود فعل غاضبة، إذ انتقدها قادة من الحزب الديمقراطي في كاليفورنيا، إلى جانب بعض الجمهوريين.

وفي محاولة لتوضيح مقصده، كتب ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال» أن حديثه لم يكن دعوة إلى قبول تدمير المدن الأمريكية، وإنما كان يشير إلى أن الزيادة المؤقتة في أسعار البنزين تمثل ثمنًا محدودًا مقارنة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وقال ترامب: «ما كنت أتحدث عنه هو أن الزيادة المؤقتة في سعر البنزين ثمن زهيد يجب دفعه مقابل عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا».

وأضاف: «إذا كنت تريد أن ترى ثمنًا باهظًا، فهل يمكنك أن تتخيل كيف سيكون الوضع إذا قاموا بقصف سان دييجو و/أو لوس أنجلوس؟»، مشيرًا إلى أنه يحب المدينتين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المناقشات بشأن الخيارات العسكرية الأمريكية تجاه إيران، بين إعداد خطط محتملة لاستئناف العمليات والتصريحات العلنية لترامب بشأن توقيت أي ضربات جديدة.