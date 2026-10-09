رئيس وزراء موريتانيا يقدم استقالة حكومته بعد حريقين وانقطاعات واسعة للكهرباء

قدم رئيس الوزراء الموريتاني المختار ولد اجاي، الجمعة، استقالة حكومته إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد ساعات من تسلم الأخير تقرير لجنة التحقيق في حريقين اندلعا في محطتي تحويل كهربائي رئيسيتين بالعاصمة نواكشوط.

وقالت الرئاسة الموريتانية، في بيان، إن الغزواني استقبل ولد اجاي في القصر الرئاسي بنواكشوط، حيث قدم له استقالة الحكومة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل أو أسباب الاستقالة.

وجاءت الخطوة بعد ساعات من تسلم الرئيس الموريتاني التقرير النهائي للجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في حريقين اندلعا بمحطتي التحويل الكهربائي الرئيستين في نواكشوط.

وكانت الرئاسة الموريتانية نشرت، مساء الخميس، خلاصة تقرير اللجنة، الذي خلص إلى أن سبب حريق المحطتين يعود إلى وصلات كهربائية لا تستوفي المعايير اللازمة، استوردتها إحدى الشركات الخاصة.

وحمّل التقرير الشركة الخاصة ومسؤولين بوزارة الطاقة المسؤولية عن الحادثة.

وكان الحريقان قد اندلعا يومي 21 و22 أغسطس الماضي، ما تسبب في انقطاعات واسعة وشبه كاملة للتيار الكهربائي عن مناطق عديدة بالعاصمة، استمرت عدة أيام.

وعلى خلفية الحادثتين، أمر الغزواني، في 25 أغسطس، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على الأسباب الجذرية للحريقين وتحديد أوجه التقصير المحتملة.

وخلال عملها، عقدت اللجنة سلسلة جلسات استماع شملت عشرات المسئولين والموظفين في الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك"، إلى جانب ممثلين عن شركات موردة.