مجلس النواب يناقش حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان بعد الاعتراض الرئاسي الاثنين المقبل

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية على المادة، بعدما وافقت اللجنة بالإجماع على حذفها بالكامل.

وكانت المادة 25 تنص على منح طلاب الشعبة العسكرية بالجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، بشرط اجتياز الدراسة بنجاح، فضلًا عن منح الطلاب المتفوقين مكافأة سنوية وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

وجاء الاعتراض الرئاسي في إطار الحرص على تحقيق المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، وضمان تكافؤ الفرص بينهم، في ظل اشتمال الجامعة على شعبتين عسكرية ومدنية، تستهدفان تخريج ضباط ومدنيين حاصلين على درجات البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص، إلى جانب نظام الدراسة بالإقامة الداخلية.

وعقدت اللجنة الخاصة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، اجتماعًا يوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، لمناقشة أسباب الاعتراض الرئاسي وأوجهه، حيث أكد أعضاء اللجنة أهمية تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية.

وأعلن ممثلو الحكومة موافقتهم على حذف المادة (25) بالكامل، مع إعادة ترتيب مواد القانون وفقًا لذلك، وهو ما وافقت عليه اللجنة بإجماع أعضائها.

ويأتي عرض التقرير على المجلس بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم 5 أكتوبر الجاري، على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي، وتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها واستكمال الإجراءات التشريعية وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.