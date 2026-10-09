السيسي عقب زيارته كوريا: مصر وجدت في سول شريكا موثوقا وصديقا مخلصا

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن اعتزازه وتقديره لكلمات الرئيس الكوري لي جاي ميونج، التي أكد خلالها أهمية اختيار الرفيق قبل الطريق، بقوله: «اختر الرفيق قبل الطريق.. سأسلك طريقًا جديدًا مع مصر».

وقال الرئيس السيسي، في تغريدة على صفحته الرسمية فيسبوك، وجهها عقب زيارته إلى جمهورية كوريا، إنه يعتز بكل الاعتزاز ويقدر بالغ التقدير الكلمات الصادقة والكريمة التي تفضل بها الرئيس لي جاي ميونج، رئيس جمهورية كوريا، مؤكدًا أن مصر بدورها وجدت في كوريا الصديقة شريكًا موثوقًا وصديقًا مخلصًا، تجمعها به علاقات راسخة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء.

وتوجه الرئيس السيسي بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس الكوري لي جاي ميونج، وإلى حكومة وشعب جمهورية كوريا، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما خلال زيارته، معربًا عن اعتزازه بما لمسه من مشاعر الود والتقدير تجاه مصر.

وأكد الرئيس أن الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الكورية، وتدشن لمرحلة نموذجية جديدة في التعاون بين البلدين الصديقين، بما يعزز الشراكة الثنائية ويفتح آفاقًا أوسع للتنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.