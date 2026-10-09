مساعد مدير الأكاديمية العسكرية: طبقنا الاختبار الرياضي إلكترونيا لأول مرة هذا العام وبدون أي تدخل بشري

قال اللواء أركان حرب إكرامي محمد خطاب، مساعد مدير الأكاديمية العسكرية لشئون التنسيق، إن التحديثات لهذا العام التي بدأت بالإعلان عن فتح باب الالتحاق لجميع العناصر المستهدفة بالأكاديمية والكليات العسكرية والمعاهد، شهدت إدراج جامعة كيان بكلياتها المتنوعة في القطاع الطبي والقطاع الهندسي وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف خلال برنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "dmc"أن الشروط العامة للقبول ثابتة لجميع العناصر المستهدفة عدا بعض الاختلافات الخاصة بالمتخصصين والمحاربين، مؤكدا أن أهم تلك الشروط يتمثل في أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية وتكون غير مكتسبة.

وأوضح أن الشروط العامة تتضمن أيضا استيفاء شرط السن، والمجموع المطلوب، والتمتع بحسن السير والسلوك، فضلا عن تقديم المستندات المحددة الواجب إرفاقها بملف التقديم.

ونوه أن الكلية البحرية تشترط السباحة كشرط أساسي، بينما تتطلب الكلية الجوية شروط لياقة طبية، مشيرا إلى أن الكلية الفنية العسكرية تتطلب تحقيق نسبة 75% لمادتي الفيزياء والرياضيات، في حين تتطلب كلية الدفاع الجوي تحقيق 70% لمادتي الفيزياء والرياضيات.

وأكد أن معايير الاختبارات موحدة وثابتة على كل المتقدمين والفرص متكافئة للجميع، موضحا أن مراحل الاختبارات واحدة لجميع المرشحين وتبدأ من اختبار السمات، يليه الكشف الطبي، ثم الرياضي، ثم النفسي، وصولا إلى كشف الهيئة.

ونصح الطلاب الراغبين في التقديم خلال الأعوام المقبلة بضرورة الاهتمام باللياقة البدنية والحالة الصحية، فضلا عن التحصيل العلمي للحصول على درجات أعلى ترفع من الوزن النوعي للطالب عند التقديم.

وأشار إلى أن الأرقام تشهد تفاوتا واختلافات وفقا لاهتمامات الطلاب لكنها دائما معدلات تفوق المستهدف، مؤكدا انتقاء العناصر الأفضل في كل مراحل الاختبارات وتحديد وزن نوعي لكل طالب طبقا لمعاييره ودرجاته، بما يحقق المستهدف لإدارات وهيئات القوات المسلحة.

وأوضح أن العام الحالي يمثل السنة الأولى لتطبيق الاختبار الرياضي بواسطة استخدام الأجهزة تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، موضحا أن الطالب يؤدي الاختبار وهناك أجهزة مزودة بمستشعرات احتساب الدرجات في تمارين الضغط والبطن والعقلة، وعرض نتيجته عبر الجهاز دون أي تدخل بشري في الاختبار الرياضي بالكامل.