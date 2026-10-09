الخارجية اللبنانية تدين اعتداءات استهدفت مطارين في السعودية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدّة، اليوم الجمعة، الاعتداءات التي استهدفت مطاري الملك خالد وأبها الدوليين في المملكة العربية السعودية، مؤكّدةً أن استهداف المنشآت المدنية والحيوية يشكل "انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن "استهداف المنشآت المدنية والحيوية وتعريض حياة المدنيين للخطر يشكلان انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها".

وجددت الوزارة "تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه الثابت إلى جانبها في صون سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ورفضه القاطع لأي اعتداء يستهدفها".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أعلنت اليوم عن تعرّض مطار الملك خالد في الرياض أمس الخميس لاعتداءين أسفرا عن مقتل 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.