ترامب يشكل لجنة للتحقيق مع ليزا كوك عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى في أحدث مساعيه لإقالتها

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، فصلا جديدا في مساعيه لإقالة ليزا كوك، عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بتشكيل "لجنة تحقيق" للنظر في ادعاءات بأنها أدلت ببيانات كاذبة في طلبات تقدمت بها للحصول على قروض عقارية.

وقال ترامب في مذكرة مكتوبة إن التحقيق سيشمل عقد جلسة استماع في البيت الأبيض في 5 نوفمبر، "يتعين" على كوك حضورها للإجابة عن أسئلة اللجنة.

وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية عقب حكم للمحكمة العليا في يونيو، قضى بإمكان بقاء كوك في منصبها، بعدما سعى ترامب إلى إقالتها العام الماضي.

وخلص ذلك الحكم إلى أنه كان ينبغي إخطار كوك بالاتهامات الموجهة إليها ومنحها فرصة للرد عليها.

ونفت كوك ارتكاب أي مخالفات، ولم تُوجه إليها أي اتهامات جنائية.