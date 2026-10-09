سفير السعودية باليمن يعلن تطهير باب المندب من الحوثيين

أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، الجمعة، "تطهير" مضيق باب المندب من "بقايا" جماعة الحوثي، بالتزامن مع عملية عسكرية أطلقتها القوات الحكومية لاستكمال السيطرة على المضيق وجزيرة ميون المطلة عليه.

وقال آل جابر، في تدوينة عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "باب المندب طُهِّر من بقايا ميليشيا الحوثي الإرهابية".

واعتبر السفير السعودي ذلك "نصرا لكل يمني وعربي"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وعقب ذلك، ادعى المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، يحيى سريع، عبر تدوينة في "إكس"، إن قوات الجماعة تصدت، للمرة الثانية خلال ساعات، لما وصفها بـ"تحشيدات سعودية" حاولت التقدم من جهة لحج (جنوب) باتجاه باب المندب، زاعما أنها "لم تحقق أي تقدم".

وأضاف سريع أن قوات الجماعة استهدفت تلك القوات بصواريخ باليستية ونيران المدفعية والأسلحة الثقيلة، مدعيا تدمير أكثر من 22 مدرعة وسقوط قتلى وجرحى.

ولم يتسن على الفور التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام أو الحصول على تعليق من القوات الحكومية اليمنية في تلك المناطق.

وفي السياق، أفاد مصدر عسكري يمني للأناضول، فضل عدم الكشف عن اسمه، بأن القوات الحكومية أطلقت صباح الجمعة عملية عسكرية لاستكمال السيطرة على مضيق باب المندب وجزيرة ميون المطلة عليه.

وأوضح المصدر أن العملية تجري بمشاركة قوات العمالقة ودرع الوطن من القوات الحكومية، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وفي وقت لاحق الجمعة، قال المستشار في الرئاسة اليمنية عبدالملك المخلافي إن "باب المندب تحرر من بقايا مليشيا الحوثي الإرهابية؛ فعاد الممر العربي إلى أهله، وعاد البحر الأحمر أكثر أمناً".

وأضاف في تدوينة عبر حسابه على "إكس" أن "باب المندب بوابة اليمن والجمهورية إلى البحر الأحمر، لا معبر للإمامة ولا منصة للقرصنة ومشروع إيران. وما بدأ بتحريره لن يتوقف حتى تستعاد الدولة كاملة".

يأتي ذلك وسط تصعيد عسكري بدأ باليمن في يوليو الماضي، هو الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي أعقب هدنة بدأت في أبريل 2022.

وتسارعت وتيرة القتال باليمن في سبتمبر 2026، وسيطر الحوثيون خلاله على مواقع حيوية في محافظتي الحديدة وتعز، بينها مدينة المخا الاستراتيجية وجزيرة ميون المطلة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، قبل أن يستعيدها الجيش اليمني ضمن عملية "فجر اليمن".

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عربيا في اليمن دعما للحكومة في مواجهة الحوثيين، الذين سيطروا على صنعاء وعدة محافظات في سبتمبر 2014.