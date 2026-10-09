الحوثيون في اليمن يستثنون الرحلات الإنسانية من تحذيراتهم إلى مطار الرياض السعودي

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الجمعة، السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض في السعودية بعد الحصول على تصريح من صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين اليوم عن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة قوله، في بيان صحفي، إنه سيتم السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاصمة صنعاء.

وكانت جماعة الحوثيين حذرت شركات الطيران من الاستمرار في رحلاتها إلى الأجواء السعودية ضمن مسار التصعيد القائم.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية في وقت سابق اليوم مقتل 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدة أشخاص آخرين في هجومين وقعا أمس الخميس واستهدفا مطار الملك خالد الدولي في الرياض وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.

ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية في البلاد منذ أن أطلقت السعودية والقوات الحليفة لها في اليمن هجوماً عسكرياً واسع النطاق في نهاية الأسبوع الماضي ضد الحوثيين.