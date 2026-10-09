شريف عامر: شكاوى الدفعة الخامسة بمسابقة المعلمين تصدرت مبادرة أنت المراسل بأكثر من 11 ألف شكوى

قال الإعلامي شريف عامر، إن ملف التعيينات ومسابقات التوظيف الحكومي تصدر المركز الأول في قائمة شكاوى وتعليقات الجمهور، ضمن مبادرة "أنت المراسل وإحنا صوتك" التي أطلقها بهدف إشراك المواطنين في نقل مشكلاتهم وشكاواهم للجهات المعنية.

وأضاف خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية MBC" مصر"، أن واجب الوسيلة الإعلامية يتمثل في السعي والاستماع للناس، لافتا إلى البرنامج استقبل 36 ألف تعليق وشكوى ورأي على مدار خمسة أيام، تضاف إلى 5 آلاف مشاركة سبقتها، ليصل الإجمالي إلى ما يزيد عن 40 ألف مشاركة منذ نشر الصورة التفاعلية على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن الأسبوع الماضي شهد تصدر قضايا التعليم ومواد الهوية في المركز الأول، مشيرا إلى أن الفرز الكامل والمراجعة واستبعاد الرسائل المكررة، أسفر نحو 27 ألف شكوى حُدد منها 24 ألفا و839 شكوى كرسائل غير مكررة.

وأشار أن المركز الأول جاء من نصيب التعيينات ومسابقات التوظيف الحكومي، موضحا أنها شملت مسابقة المعلمين والدفعة الخامسة بإجمالي 11 ألفا و800 شكوى، تلتها قوائم انتظار مسابقة الأزهر 3253 شكوى، ثم ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه 744 شكوى.

واستعرض شريف عامر، شكوى أحد معلمي الدفعة الخامسة، ذكر فيها أنهم اجتازوا جميع مراحل واختبارات المسابقة من الكشف الطبي والاختبارات الرياضية والهيئة وكل المراحل المطلوبة، غير أن أسماءهم لم تظهر في النهاية ضمن الناجحين الذين سيحظون بشرف خدمة أبناء الوطن رغم اجتياز الاختبارات ودون سبب واضح، على حد تعبيره.

ووجه صاحب الشكوى مناشدة إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فيها: "نلتمس أن يصل صوتنا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يتم النظر في موقف أبناء الدفعة الخامسة ممن اجتازوا كل الاختبارات والمراحل المطلوبة ولم تظهر أسماؤهم ضمن الناجحين".

وتتيح مبادرة "أنت المراسل وإحنا صوتك" للمواطنين إرسال مشكلاتهم عبر صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتولى "يحدث في مصر" عرض جانب منها والتواصل مع الجهات المعنية للحصول على ردود بشأنها، مع استمرار استقبال الشكاوى حتى نهاية أكتوبر.

وفي وقت سابق، تقدم النائب لطفي شحاتة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن نتائج الدفعة الخامسة من مسابقة شغل وظائف المعلمين، وطالب بكشف أسباب استبعاد عدد من المتقدمين رغم تأكيدهم اجتياز كل مراحل الاختبارات والتقييمات المقررة.