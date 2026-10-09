اكتملت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في مسابقة الدوري، بمشاركة الأنجولي شيكو بانزا والفلسطينيين عدي الدباغ وآدم كايد في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة.

وانتظم الثلاثي في معسكر الفريق اليوم قبل أن يشارك اللاعبون في التدريبات الجماعية استعدادًا للقاء القمة المرتقب.

جدير بالذكر أن شيكو بانزا شارك مع منتخب أنجولا في مباراتي مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، في حين شارك الدباغ وكايد مع منتخب فلسطين في دورة ودية بالصين.

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء الأهلي يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.