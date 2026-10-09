كومباني: مشاركة اللاعبين مع المنتخبات لن تحدد التشكيلة الأساسية لبايرن

صرح فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بأن فترة التوقف الدولي الطويلة لا تؤثر على قراره بشأن التشكيلة الأساسية لناديه، مؤكدا أن جميع لاعبيه يتمتعون بحماس كبير.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "لم نلعب سوى ست مباريات حتى الآن. لا تلعب مشاركة اللاعبين مع المنتخبات الوطنية دوراً في قراري بشأن التشكيلة الأساسية".

وأضاف المدرب البلجيكي "أشعر بسعادة غامرة عندما يعود اللاعبون بمعنويات إيجابية، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنهم تجاوز ذلك وترك الأمر خلفهم".

ويستأنف بايرن مشواره ببطولة الدوري الألماني (بوندسليجا) بعد توقف دام ثلاثة أسابيع، حيث يحل ضيفا على جاره البافاري أوجسبورج، غدا السبت.

ويحتل البطل التاريخي للدوري الألماني، المركز الثاني حاليا في ترتيب المسابقة، برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي يتربع على الصدارة.

أوضح كومباني: "لدينا فرصة يوم السبت، لقد كان اللاعبون متحمسين للغاية بالأمس (الخميس). الآن ينصب التركيز بالكامل على بايرن مجدداً. إنهم يرغبون في إثبات أنفسهم مراراً وتكراراً في التدريبات، ويعتزمون فعل ذلك أمام أوجسبورج".

وأشار مدرب بايرن إلى أن جميع اللاعبين عادوا بصحة جيدة وجاهزية تامة من مهامهم الدولية، باستثناء جمال موسيالا، الذي تعرض لإصابة عضلية أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة المنتخب الألماني ضد نظيره الهولندي ببطولة دوري الأمم الأوروبية يوم 24 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقد مر لاعب خط الوسط بسلسلة صعبة من الانتكاسات، إذ غاب عن جزء كبير من الموسم الماضي بسبب كسر في عظمة الشظية.

وفي الموسم الحالي، غاب موسيالا عن المباراة الأولى في الدوري الألماني ضد شتوتجارت وعن الدور الأول من كأس ألمانيا، وذلك بعد تعرضه لحالات إغماء مرتين خلال المباريات الودية التحضيرية للموسم.

وكشف موسيالا لاحقاً عن تشخيص حالته بإصابة بنوبات صرع غيابي، موضحا أن هذه النوبات أصبحت ظاهرة للعيان نتيجة تغيير في أدويته.

وأكد كومباني: "أتفهم تماما قصة موسيالا مع الانتكاسات، فقد مررت بتجارب مماثلة كثيرا خلال مسيرتي الكروية".

وتابع: "القدرة على العودة بعد هذه الظروف تعد مصدر قوة هائل. آمل أن يواصل اللعب بسعادة خلال السنوات القليلة المقبلة؛ فالعودة القوية هي أمر يظل محفوراً في الذاكرة مدى الحياة".