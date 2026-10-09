عوض: تجنب انبعاثات 16.6 ألف طن من الملوثات وفحص 3208 مركبات خلال موسم نوبات تلوث الهواء

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، انخفاض نقاط الحرق المكشوف بنسبة 24.8% خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 7 أكتوبر 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تجميع نحو 1.2 مليون طن من قش الأرز، وتجنب انبعاثات تقدر بنحو 16.6 ألف طن من الملوثات، في إطار جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال موسم الخريف.

وأكدت الوزيرة استمرار تنفيذ خطة متكاملة لمواجهة نوبات تلوث الهواء، تعتمد على الرصد المبكر والتدخل السريع والرقابة الميدانية، وإحكام السيطرة على مصادر التلوث، إلى جانب تكثيف حملات التوعية وتعزيز المشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أن النتائج المحققة تعكس استمرار الجهود على مختلف المحاور.

وأوضحت عوض أن منظومة الإنذار المبكر، من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية، رصدت 486 نقطة حرق مكشوف في محافظات القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط، مقابل 647 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض قدره 161 نقطة، بما يعادل نحو 24.8%.

وفيما يتعلق بالرقابة على المنشآت الصناعية، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تتابع انبعاثات 173 مدخنة تابعة لـ32 منشأة في القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط، حيث جرى رصد 81 حالة تجاوز للحدود القانونية المسموح بها لانبعاثات المداخن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأضافت، أن حملات التفتيش الميداني على المحاور والمدن الصناعية أسفرت عن المرور على 55 منشأة، تبين مخالفة 44 منها، بينما جاءت 11 منشأة مطابقة للاشتراطات البيئية.

وشددت على أن جهود الرقابة لا تقتصر على رصد المخالفات، بل تمتد إلى التحرك الميداني ومتابعة مصادر التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يسهم في الحد من الانبعاثات وتحسين جودة الهواء.

وفي ملف المخلفات الزراعية، كشفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تجميع 1,216,075 طنًا من قش الأرز في محافظات الدلتا السبع، وهي القليوبية والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الخاصة بالمساحات المزروعة خلال عام 2026.

وأشارت إلى أن إجمالي المساحة التي جرى حصاد محصول الأرز بها بلغ 613,635 فدانًا، بنسبة حصاد وصلت إلى 53.08%، فيما بلغ إجمالي المساحة المحصودة من محصول الذرة بنوعيه الشامية والرفيعة 693,739 فدانًا، بنسبة حصاد بلغت 76.92%.

وأكدت عوض أن التعامل مع المخلفات الزراعية والحد من الانبعاثات الصناعية أسهما في تجنب انبعاثات تقدر بنحو 16,611 طنًا من الملوثات، تشمل نحو 7,280 طنًا من الجسيمات الصلبة، و5,908 أطنان من أكاسيد النيتروجين، و3,422 طنًا من ثاني أكسيد الكبريت.

فحص 3208 مركبات و643 أتوبيسًا.

وفي إطار الحد من تلوث الهواء الناتج عن عوادم المركبات، أوضحت الوزيرة تنفيذ 88 حملة مشتركة لفحص عادم السيارات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بوزارة الداخلية، على الطرق الصحراوية والسريعة بإقليم القاهرة الكبرى.

وأسفرت الحملات عن فحص 3,208 مركبات، اجتاز الاختبارات منها 2,298 مركبة، بالتوازي مع تنفيذ أنشطة توعوية للمواطنين وقائدي المركبات بشأن مخاطر العوادم وأهمية ضبط المحركات للحفاظ على الصحة العامة وجودة الهواء.

وأضافت أنه جرى إعادة فحص 536 مركبة بالمركز الفني لعادم المركبات، اجتازت الاختبارات منها 514 مركبة، مع إنهاء إجراءات التصالح القانوني لهذه المركبات، كما شملت الجهود إجراء الفحص الدوري لأسطول أتوبيسات هيئة النقل العام في جراجات إمبابة والمنيب وبدر، بإجمالي 643 أتوبيسًا.

وأشارت عوض إلى أن غرفة الأزمات والكوارث البيئية المركزية تواصل التنسيق على مدار الساعة مع غرف الأزمات بالمحافظات المعنية، من خلال إرسال بيانات الحرق المكشوف لتوجيه الفرق الميدانية والتعامل الفوري مع مصادر التلوث، إلى جانب متابعة أعمال الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة.

وبلغ إجمالي اللجان الميدانية التي تمت متابعتها 907 لجان، فيما جرى رصد 9 بلاغات تتعلق بمخلفات زراعية وصلبة وصناعات صغرى غير مرخصة، والتعامل معها من خلال الجهات المختصة.

كما رصدت الإدارة العامة لخدمة المواطنين والشكاوى البيئية 13 بلاغًا بشأن مخلفات زراعية وصلبة وصناعات صغرى غير مرخصة، جرى التعامل معها وفقًا للإجراءات المتبعة، فيما تم تحرير 132 محضرًا بشأن الحرق المكشوف، استنادًا إلى المادة 20 من القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم وإدارة المخلفات ولائحته التنفيذية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التوعية تمثل محورًا أساسيًا في مواجهة نوبات تلوث الهواء، مشيرة إلى تنفيذ الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة 471 ندوة وحملة توعوية حتى الآن، استهدفت تعريف المواطنين بأضرار حرق المخلفات الزراعية، وطرق الاستفادة الاقتصادية والبيئية من قش الأرز، وأساليب التعامل الآمن مع المخلفات.

وشددت على استمرار المتابعة اليومية لمؤشرات جودة الهواء ومصادر الانبعاثات ونقاط الحرق، ورفع درجة الاستعداد خلال فترات الأحوال الجوية التي قد تساعد على تراكم الملوثات، مع مواصلة الحملات الميدانية والرقابية والتوعوية.

وأكدت أن المواطن شريك أساسي في نجاح منظومة مواجهة تلوث الهواء، وأن الحد من حرق المخلفات الزراعية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها يتطلبان استمرار التعاون بين أجهزة الدولة والمزارعين والمواطنين، بما يسهم في تحويل المخلفات الزراعية من مصدر للتلوث إلى مورد اقتصادي، ودعم جهود توفير بيئة صحية وآمنة للأجيال الحالية والقادمة.