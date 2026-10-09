حسين الهنداوي: غزو الكويت كان نقطة مفصلية في تاريخ العراق وألحق أضرارا جسيمة بجيشه

قال الكاتب والمفكر العراقي حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن غزو الكويت عام 1990 كان نقطة مفصلية في تاريخ العراق.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن العملية ألحقت أضراراً كبيرة بالجيش العراقي وأسهمت في تدمير قدراته العسكرية.

وأوضح أن الحرب التي أعقبت غزو الكويت شهدت خسائر بشرية وعسكرية كبيرة، مشيراً إلى ما وصفه باستهداف القوات العراقية خلال انسحابها من الكويت.

وأكد أن تداعيات الحرب لم تقتصر على الخسائر المباشرة، وإنما امتدت إلى القدرات القتالية والخبرات العلمية والعسكرية العراقية، وهو ما اعتبره من العوامل التي أضعفت الدولة العراقية في السنوات التالية.

وأشار إلى أن جذور تراجع العراق تعود إلى مراحل أسبق من غزو الكويت، مستحضراً الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات، وما خلفته من خسائر بشرية وتدمير واسع للموارد والإمكانات.

ونوه بأن قراءة سقوط نظام صدام حسين تتطلب النظر إلى سلسلة من الأحداث والحروب التي أضعفت العراق، بدءاً من الحرب العراقية الإيرانية، مروراً بغزو الكويت وتداعياته، وصولاً إلى الغزو الأمريكي عام 2003.