سوريا: تفكيك خلية مرتبطة بداعش في ريف حمص ‏

أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا، اليوم الجمعة، تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم "داعش" في منطقة الحولة بريف ‏حمص وإحباط مخططات إرهابية تستهدف دور العبادة ودوريات أمنية.

وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إن ذلك جاء بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وضمن ‏العمليات الأمنية الاستباقية.

وأضافت، أن العملية أسفرت عن القبض على ‏اثنين من أفراد الخلية وضبط عبوتين ناسفتين كانتا معدّتين ‏للاستخدام في تنفيذ أعمال إرهابية، لافتة إلى أن التحقيقات أظهرت تورط أحد أفراد الخلية في محاولة تفخيخ سكة للقطار، حيث أُلقي القبض ‏عليه بالجرم المشهود أثناء محاولته زرع العبوة.‏

وبينت قوى الأمن الداخلي في هذا السياق، أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها لكشف وملاحقة ‏كامل أفراد الخلية والوقوف على ارتباطاتها وأبعاد نشاطها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق ‏المتورطين.‏

وكان جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، ‏تمكن يوم الثلاثاء الماضي من ‏إلقاء القبض على الذراع التنفيذي في تنظيم "داعش" بحمص، ‏المدعو خالد رائد بيروني، ‏الملقب بـ"أبو حسن دوشكا"، خلال عملية أمنية نُفذت في بلدة حجيرة ‏بريف دمشق.‏

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أن المعطيات الأمنية والتحقيقات ‏الجارية أكدت أن الموقوف شغل منصب ‏العسكري العام للتنظيم في "ولاية حمص"، وتولى ‏التخطيط والإشراف على تنفيذ عدد من الأعمال ‏الإرهابية في المدينة، شملت تجهيز واستخدام ‏العبوات الناسفة، وتنفيذ اعتداءات ذات طابع ‏طائفي، فضلاً عن مسئوليته عن التفجير الذي ‏استهدف مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي ‏الذهب بمدينة حمص، في شهر ديسمبر من ‏العام الماضي.‏