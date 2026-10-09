وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح كأس العالم للرماية بالعاصمة الجديدة

شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مراسم افتتاح بطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من (8 - 20) أكتوبر الجاري، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، بمشاركة 50 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية من مختلف أنحاء العالم، في واحدة من أبرز البطولات الدولية المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي للرماية.

وشهد حفل الافتتاح حضور السيد/ لوتشيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، إلى جانب عدد من قيادات القوات المسلحة، والمسؤولين الرياضيين، وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الدولية والأفريقية والمصرية للرماية، وممثلي المؤسسات الرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر بالعاصمة الجديدة لهذا الحدث الرياضي الدولي تعكس ما تمتلكه الدولة المصرية من إمكانات وبنية تحتية رياضية متطورة، وقدرات تنظيمية تؤهلها لاستضافة كبرى البطولات العالمية، مشيرًا إلى أن استضافة مثل هذه الأحداث تمثل فرصة مهمة لتعزيز حضور مصر على الساحة الرياضية الدولية، وتوسيع آفاق التعاون مع الاتحادات الرياضية الدولية.

وأضاف جوهر نبيل أن وزارة الشباب والرياضة تواصل دعم الاتحادات الرياضية المصرية وتوفير البيئة المناسبة لتطوير مختلف الألعاب، بما يسهم في الارتقاء بمستوى اللاعبين واللاعبات، وإعداد أبطال قادرين على المنافسة في المحافل الدولية وتحقيق الإنجازات التي تليق باسم مصر.

وأشار وزير الرياضة إلى أن استضافة البطولة بالعاصمة الجديدة، في ظل ما تشهده من تطور في المنشآت الرياضية، تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في البنية التحتية الرياضية، والاستفادة منها في استضافة الفعاليات الكبرى، بما يعزز السياحة الرياضية ويدعم مكانة مصر وجهةً لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية.

ومن جانبه، أعرب لوتشيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، عن سعادته بوجوده في مصر، مشيداً بالتطور الذي تشهده رياضة الرماية المصرية، والجهود المبذولة للارتقاء باللعبة وتعزيز مكانة مصر على خريطة الرماية الدولية.

ووجّه رئيس الاتحاد الدولي للرماية الشكر والتقدير إلى الدولة المصرية على استضافة بطولة كأس العالم للرماية للمسدس والبندقية، مثمناً دعم وزارة الشباب والرياضة للرياضة والرياضيين، كما أشاد بجهود الاتحاد المصري للرماية، برئاسة حازم حسني، في تنظيم البطولة واستقبال الوفود المشاركة وتوفير الأجواء المناسبة للمنافسات.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي للرماية أن مصر تمتلك إمكانات تنظيمية وبنية تحتية رياضية متميزة، لافتاً إلى أن التطور الذي شهدته الرماية المصرية يعكس حجم العمل المبذول لتطوير اللعبة ودعم أبطالها، ومقدرًا التعاون القائم بين الاتحادين الدولي والمصري للرماية، مرحباً بجميع الوفود واللاعبين المشاركين، متمنياً لهم منافسات قوية وأداءً متميزًا، وأن تسهم البطولة في تعزيز التواصل بين أسرة الرماية الدولية وتبادل الخبرات بين اللاعبين والاتحادات المختلفة.

ومن جهته، رحّب حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، بجميع الوفود المشاركة في البطولة، معربًا عن اعتزازه باستضافة هذا الحدث الرياضي الدولي على أرض مصر، التي تفتح أبوابها دائمًا لاستقبال الأشقاء والأصدقاء من مختلف دول العالم.

ووجّه حسني التحية والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الدولي للرماية، وقيادات القوات المسلحة، والشخصيات الرياضية، وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الدولية والأفريقية والمصرية للرماية، مثمناً حضورهم ومشاركتهم في افتتاح البطولة.

وأكد رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية أن استضافة كأس العالم للرماية تمثل فرصة مهمة لتأكيد قدرة مصر على تنظيم كبرى المنافسات الرياضية الدولية، وتعكس ما تمتلكه من إمكانات وخبرات تنظيمية، إلى جانب حرص الاتحاد المصري للرماية على مواصلة تطوير اللعبة وتوفير أفضل الظروف أمام اللاعبين واللاعبات للمنافسة وتحقيق الإنجازات.

وأعرب حازم حسني عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة، وللتعاون مع الاتحاد الدولي للرماية، مؤكدًا أن نجاح البطولات الدولية يقوم على تكاتف جهود المؤسسات والجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، بما يليق باسم مصر ومكانتها الرياضية.

وتأتي استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية 2026 في إطار استضافتها للأحداث الرياضية الدولية الكبرى، بما يتيح للاعبين واللاعبات من مختلف الدول التنافس في أجواء احترافية، ويعزز فرص تبادل الخبرات الفنية والتنظيمية بين الاتحادات المشاركة.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسات قوية بين نخبة من أبطال الرماية على مستوى العالم، في مسابقتي المسدس والبندقية، وسط تطلعات إلى خروج الحدث بالصورة التي تليق بمكانة مصر الرياضية وقدرتها على استضافة البطولات الدولية الكبرى.

وحضر مراسم الافتتاح اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز جمعة علام، رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب عبد الحميد مصطفى، مدير إدارة المشاة، والعميد محمد حسن أحمد، أمين عام جهاز الرياضة للقوات المسلحة، والعميد أحمد محمد عبد السلام، مدير نادي الرماية للقوات المسلحة، واللواء عاصم زكي عبد اللطيف، مستشار مدير المشاة للرماية الدولية، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، وهم اللواء سيد مخيمر، واللواء خالد العقاد، والعميد إسلام علي، والمقدم الدكتور محمود سيف الدين، والدكتور هيثم الملاح، نائب رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية، وعدد من أعضاء مجلسي إدارتي الاتحادين الدولي والأفريقي للرماية.