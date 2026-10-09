خليل الحية يبحث مع وزير خارجية تركيا تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، ووفد من قيادة الحركة، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وقالت حماس في بيان، إن الجانبين بحثا آخر التطورات السياسية والميدانية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والدور التركي في دعم ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة.

وضم وفد حماس كلاً من رئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية باسم نعيم، وممثل الحركة في تركيا موسى عكاري.

واستعرض الحية الأوضاع في قطاع غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والتهديدات المتواصلة، وتفاقم المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني جراء الدمار والنزوح ونقص الاحتياجات الأساسية، ودور مجلس السلام في إلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه، ووقف انتهاكاته، إضافة لدوره في إغاثة غزة.

كما بحث اللقاء التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية والقدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، وانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى.

وأكد الحية حرص الحركة على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستعدادها للمشاركة في حوار وطني شامل يفضي إلى التوافق على إعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، والاتفاق على برنامج وطني جامع، بما يعزز صمود شعبنا ويحافظ على حقوقه في مواجهة التحديات.

وثمّن الحية مواقف الجمهورية التركية والرئيس رجب طيب أردوغان في دعم القضية الفلسطينية، على المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية، مؤكداً أهمية مواصلة هذا الدور في مساندة شعبنا والعمل على إنهاء معاناته.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي أهمية استمرار التواصل والتشاور بشأن مختلف التطورات الفلسطينية، ومواصلة الجهود الرامية إلى وقف العدوان، وضمان الالتزام بالاتفاقات وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، إلى جانب دعم المساعي الرامية إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.