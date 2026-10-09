قال الدكتور فيصل العواضي، مستشار وزير الإعلام اليمني، إن الحكومة الشرعية أتاحت الفرصة أمام الجهود الدولية على مدار سنوات، وتعاونت مع المبادرات التي طرحتها الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والتجمعات الإقليمية والدولية، حرصا على الشعب اليمني وحقنا لدماء اليمنيين.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الأمم المتحدة لم تثبت قدرتها على حل الأزمات في مناطق النزاع، معتبرا أن دورها يقتصر على إدارة الأزمات والتعبير عن القلق، دون تقديم حلول منطقية تنهي الصراعات.

وأكد أن الحكومة اليمنية، بعد سنوات من التعاطي مع الجهود السياسية، ترى أن مليشيات الحوثي بعيدة عن خيار السلام.

وشدد على أن الحكومة تتحمل مسئوليتها في حماية الشعب اليمني ومواجهة «الجماعات الإرهابية».

وأشار مستشار وزير الإعلام اليمني إلى أن الحكومة تحرص على إطلاع المواطنين على الحقائق بالتوازي مع التطورات العسكرية، موضحا أن إنشاء مركز للرصد والحوكمة الإعلامية يستهدف مكافحة الشائعات وتقديم المعلومات الدقيقة إلى أبناء الشعب اليمني.