النصر يهزم الدرعية بثلاثية ويواصل مطاردة صدارة الدوري السعودي

حقق النصر فوزًا بثلاثة أهداف دون رد على حساب الدرعية، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

ورفع النصر رصيده إلى 19 نقطة، ليتساوى مع القادسية متصدر جدول الترتيب، بينما توقف رصيد الدرعية عند 11 نقطة في المركز التاسع.

وبدأت المباراة بمحاولات متبادلة، إذ تصدى حارس النصر لتسديدة شانسيل مبيمبا في الدقيقة السادسة، قبل أن يرد ساديو ماني بمحاولة في الدقيقة 14، تعامل معها حارس الدرعية بنجاح.

وكثف النصر ضغطه الهجومي، وكاد سامو كوستا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 18، لكن دفاع الدرعية تصدى لتسديدته، قبل أن يهدر محمد سيماكان فرصة أخرى بضربة رأسية في الدقيقة 20.

ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في فك شفرة دفاع الدرعية بالدقيقة 23، بعدما أطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، استقرت في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى، مانحًا النصر التقدم.

وواصل النصر أفضليته، ليضيف سامو كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 35، بضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء، مستفيدًا من عرضية جواو فيليكس عقب ركلة ركنية.

وقبل نهاية الشوط الأول، حاول جواو فيليكس تعزيز تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 43، لكن حارس الدرعية تصدى لتسديدته، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، استمر النصر في محاولاته الهجومية، حتى نجح كينغسلي كومان في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 77، بعدما أنهى هجمة مرتدة بتسديدة قوية بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الزاوية الأرضية اليسرى للمرمى، ليؤكد فوز فريقه بثلاثية نظيفة.