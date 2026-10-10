كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن رغبة الحكم الصومالي عمر أرتان في إدارة مباريات بالدوري المصري الممتاز، بعدما تقدم بطلب رسمي من أجل الحصول على فرصة للتحكيم في المسابقة والاستقرار في مصر.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات لقناة «دي إم سي»، إن أرتان تواصل معه وأبدى رغبته في خوض تجربة التحكيم بالدوري المصري، موضحًا أن لجنة الحكام رحبت بالطلب.

وأضاف رئيس لجنة الحكام: «جاء طلب أرتان من خلال طلب رسمي أعلن فيه رغبته في الاستقرار في مصر والتحكيم في الدوري المصري، وبالطبع نحن رحبنا بالأمر».

وأشار عبد الفتاح إلى أن الطلب سيُعرض على مجلس إدارة اتحاد الكرة لاتخاذ القرار النهائي، مؤكدًا أنه في حال الموافقة، سينضم الحكم الصومالي إلى منظومة التحكيم في المسابقة.

واختتم تصريحاته بالإشادة بمستوى أرتان، قائلًا إنه يعد من أفضل الحكام في إفريقيا خلال الفترة الأخيرة.

وكان أرتان قد غاب عن المشاركة في كأس العالم الأخيرة، بعدما خضع لاستجواب استمر 11 ساعة من جانب سلطات الهجرة الأمريكية في مطار ميامي الدولي، قبل رفض دخوله إلى الولايات المتحدة، وفقًا لما أوردته التقارير بشأن الاشتباه في علاقاته بأشخاص يُعتقد بانتمائهم إلى منظمة إرهابية. ورُحّل بعدها إلى تركيا قبل انتقاله إلى مقديشو، عاصمة الصومال.

وعلى صعيد إنجازاته التحكيمية، أدار أرتان مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2025 بين بيراميدز وميلودي صن داونز، ليصبح أول حكم صومالي يدير نهائيًا قاريًا، كما سبق الإعلان عن تعيينه لإدارة نهائي كأس السوبر الأوروبي بين أستون فيلا وباريس سان جيرمان، وفقًا لما ذكره المصدر.