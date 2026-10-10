سبورت تكشف موقف حمزة عبد الكريم من التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام خيتافي

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كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية عن التشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام خيتافي، في المباراة المقرر إقامتها مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لموسم 2026-2027، في ظل ترقب موقف المصري حمزة عبد الكريم من المشاركة أساسيًا.

ويستضيف ملعب «كامب نو» مواجهة برشلونة وخيتافي، مع عودة منافسات الدوري الإسباني عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويدخل برشلونة المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته السبع الأولى بالمسابقة.

ويغيب البرازيلي رافينها عن صفوف الفريق، بعدما أكد المدرب الألماني هانز فليك عدم مشاركته في مواجهة خيتافي، وكذلك مباراة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا، كإجراء احترازي عقب تعرضه لإصابة طفيفة خلال وجوده مع منتخب بلاده.

ورغم ترقب الجماهير المصرية لظهور حمزة عبد الكريم في التشكيل الأساسي لبرشلونة، فإن صحيفة «سبورت» لم تضع اللاعب ضمن خياراتها المتوقعة لقيادة هجوم الفريق أمام خيتافي.

وبحسب الصحيفة، يعتزم فليك الاعتماد على الثلاثي لامين يامال وجابرييل جيسوس وكريم أديمي في الخط الأمامي، على أن يأتي التشكيل المتوقع لبرشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: إريك جارسيا، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جواو كانسيلو.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، رودري، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، جابرييل جيسوس، كريم أديمي.