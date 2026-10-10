 استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال شمال الخليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال شمال الخليل

وكالات
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2026 - 12:47 ص | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2026 - 12:47 ص

استشهد شاب فلسطيني، ليل الجمعة – السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. 

وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، فجر اليوم السبت، استشهاد المواطن شادي أحمد إبراهيم عجارمة (32 عامًا) من بلدة بيت أولا، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال، قرب مفرق النبي يونس شمالي مدينة الخليل، مبينة أن جيش الاحتلال احتجز جثمانه، وفق وكالة سند. 

وكانت مصادر محلية قد أوردت في وقت سابق، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مركبة شمالي الخليل، ما أدى إلى انقلابها واشتعال النيران فيها وإصابة سائقها بجروح.

 

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