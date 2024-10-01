تطرق العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، في خطاب ملكي ألقاه أمام أعضاء البرلمان المغربي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، إلى تطورات العلاقات المغربية الإسبانية على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة

​واستهل الملك محمد السادس حديثه في هذا الشأن بالتأكيد على المكانة الراسخة التي باتت تتبوأها المملكة المغربية على الصعيد الدولي كشريك مسئول وموثوق يفي بالتزاماته، وينتظر بالمقابل نفس القدر من الالتزام والتعامل من شركائه، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء.

وأوضح أن المقاربة المتوازنة التي تبناها المغرب في تدبير ملف الهجرة قد آتت أكلها وأسفرت عن نتائج ملموسة، مستدركاً بالقول إنه "يجب الاعتراف، بكل شجاعة وموضوعية، بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزاً، وما الأزمات المتكررة سوى دليل قاطع على ذلك".

​وفي ذات السياق، شدد العاهل المغربي على أن الشراكة التي تجمع المغرب بجارته إسبانيا، والتي عرفت قفزات نوعية ومهمة في شتى المجالات بما فيها مكافحة الهجرة غير الشرعية، تواجه اليوم تحديات جسيمة. وتتمثل هذه التحديات في وجود مقتضيات قانونية وصفها العاهل بـ"المتجاوزة"، فضلاً عن قرارات قضائية اعتبرها "بعيدة عن الواقع"، والتي تقف للأسف حائلاً دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص المنتحلين لصفة اللجوء، مما يسهم في تغذية أطماع الشبكات الإجرامية.

​وفي رسالة حازمة تجاه التصريحات والمواقف الإقليمية، أضاف الملك محمد السادس: "أمام التصريحات اللامسئولة، والاستغلال لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي اختيار سيادي، والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز".

​وختم العاهل المغربي بالتأكيد على أن المملكة ستتقدم في القريب لشركائها بـ"وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية، واضحة وعملية، تؤسس لتوجه جديد، يعزز التنمية المشتركة، والتنافسية الاقتصادية، والاستقرار الإقليمي".