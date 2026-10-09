الإمارات تدين هجمات الحوثيين على مطار الملك خالد بالرياض وطائرة سعودية

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أدانت الإمارات، بأشد العبارات الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية في المملكة العربية السعودية، والتي تسبّبت في وفاة ثلاثة سعوديين وإصابة عدد من المدنيين.

وشدّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذه الهجمات تُمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وأكّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وأعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، وإلى المملكة العربية السعودية وشعبها، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، عن وفاة 3 مواطنين في اعتداءين استهدفا مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وقالت الهيئة إن مطار الملك خالد الدولي تعرض يوم الخميس لاعتداءين؛ استهدف الأول مرافق المطار، فيما استهدف الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية.

وأضاف البيان أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة.

وحسب البيان، فقد أسفر الاعتداءان عن وفاة 3 مواطنين سعوديين، وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.