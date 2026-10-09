حسين الهنداوي: المكونات القومية في العراق تشكل جزءًا من المجتمع وتاريخه

قال الكاتب والمفكر والدبلوماسي العراقي حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الأغلبية السكانية في العراق تتسم بوجود مكونات قومية وإثنية أخرى تشكل جزءًا من المجتمع العراقي وتاريخه.

وأضاف في حديثه لبرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الحديث عن الهوية العربية للعراق لا يتعارض مع الاعتراف بوجود أمة عراقية ذات خصوصية وطنية، تضم مكونات متعددة تتشارك في الانتماء إلى الدولة.

وأكد أن صياغة الهوية العراقية ارتبطت تاريخياً بمحاولات بناء دولة تجمع مكونات المجتمع المختلفة.

وأشار إلى أن مفهوم "الأمة العراقية" برز في مرحلة تأسيس الدولة الحديثة بوصفه تعبيراً عن خصوصية التجربة العراقية.

ونوه بأن محاولات إقامة وحدة عربية شاملة بقرارات سياسية من الأنظمة الحاكمة واجهت صعوبات تاريخية، معتبراً أن التعاون العربي يمكن أن يتطور عبر مجالات عملية متعددة بعيداً عن الاكتفاء بالشعارات السياسية.

وأوضح الهنداوي أنّ مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها من المجالات الإنسانية تتيح فرصًا واسعة لتعزيز التعاون بين الدول العربية، لافتًا إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه جامعة الدول العربية في دعم هذا التعاون وتطويره.