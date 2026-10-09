حسين الهنداوي: أزمة النظام الملكي العراقي تعود إلى اختلالات التمثيل السياسي

قال الكاتب والمفكر العراقي حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن بعض المشكلات التي ظهرت في العراق بعد عام 2003 لها جذور تاريخية تعود إلى فترة النظام الملكي.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن تركيبة السلطة آنذاك لم تعكس بصورة متوازنة التنوع القومي والمذهبي للمجتمع العراقي.

وأوضح أن النظام الملكي شهد هيمنة شخصيات وضباط ارتبطوا بالمشروع القومي العربي، بينما لم تجد بعض المكونات العراقية نفسها ممثلة بصورة كافية في مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن هذه الاختلالات أسهمت في ظهور توترات سياسية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، لافتاً إلى انقلاب بكر صدقي عام 1936، الذي وصفه بأنه أول انقلاب عسكري في العالم العربي، باعتباره إحدى المحطات المهمة في تاريخ الصراع على السلطة بالعراق.

ونوه بأن دراسة تلك المرحلة تكشف، بحسب تحليله، عن تأثير التنافس بين القوى السياسية والعسكرية وعن التوترات المرتبطة بتمثيل المكونات المختلفة داخل مؤسسات الدولة.

وأكد الهنداوي أن فهم أزمات العراق المعاصرة يتطلب العودة إلى جذور تأسيس الدولة وطبيعة النظام السياسي الذي نشأ في ظلها، بدلاً من التعامل مع التطورات التي أعقبت عام 2003 باعتبارها بداية جميع المشكلات العراقية.