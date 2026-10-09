حسين الهنداوي: الاحتلال الأمريكي تعامل مع العراقيين بعنف وعنجهية

قال الكاتب والمفكر العراقي حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه شعر بالحزن عند دخول القوات الأمريكية إلى بغداد عام 2003، موضحًا أن مشهد احتلال العاصمة العراقية كان مؤلماً بالنسبة إليه رغم معارضته السابقة لنظام صدام حسين.

وأضاف في حواره مع برنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه نشر مقالاً بعنوان "وجهاً لوجه أمام الاحتلال الأمريكي" عام 2004، تناول فيه موقفه من الاحتلال وتداعياته.

وأكد أن القوات الأمريكية تعاملت، بحسب تجربته ومشاهداته، بعنف وعنجهية مع العراقيين، مشيرًا إلى أنه شاهد جنوداً أمريكيين يتجولون في الشوارع ويغلقون المحال التجارية بالقوة، كما تحدث عن ممارسات اتسمت بالقسوة تجاه من يعارضون وجود القوات المحتلة.

ولفت إلى أن رفض الاحتلال الأمريكي لم يقتصر على أنصار النظام السابق، بل أصبح مطلباً لدى قطاعات من المجتمع العراقي، معتبراً أن المطالبة بإنهاء الاحتلال سبقت تبني بعض القوى السياسية الحاكمة لهذا المطلب.

وأوضح الهنداوي أن معارضته لنظام صدام حسين كانت سلمية، وأن مشاركته لاحقاً في تنظيم الانتخابات جاءت في إطار عمله مع الأمم المتحدة، بهدف الإسهام في إجراء انتخابات ديمقراطية، وليس تأييداً للاحتلال أو لسياساته.