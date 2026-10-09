قناة سعودية: عودة حركة المسافرين لطبيعتها بمطار الملك خالد

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أفاد إعلام سعودي رسمي، مساء الجمعة، بعودة حركة المسافرين والطيران إلى طبيعتها في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، عقب هجومين تبنتهما جماعة الحوثي، وأسفرا عن مقتل 3 مواطنين سعوديين وإصابة آخرين.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية أن حركة المسافرين في المطار تشهد "انسيابية"، مؤكدة استئناف العمليات التشغيلية وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها.

وقالت القناة إن العودة السريعة لحركة الطيران تعكس جاهزية البنية التحتية للمطار ومرونة منظومة الطيران المدني في التعامل مع الظروف الاستثنائية واحتواء تداعياتها، مع إعطاء الأولوية لسلامة المسافرين والعاملين.

وأشارت إلى أن الهجوم على مطار الملك خالد ليس الأول خلال الأسبوع الجاري، إذ شهدت المملكة منذ الثلاثاء سلسلة هجمات حوثية استهدفت مطارات مدنية.

** 3 قتلى بهجومين على المطار

والجمعة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية مقتل 3 مواطنين وإصابة آخرين، جراء هجومين استهدفا، الخميس، مرافق مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الهجوم الأول استهدف مرافق المطار، فيما استهدف الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية.

وأضافت أن الهجومين أسفرا عن مقتل 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.

وبحسب الهيئة، تراوحت الإصابات بين الطفيفة والبليغة، ونقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت إلى وقوع أضرار مادية جراء الهجومين، دون تحديد حجمها.

وأكدت الهيئة استئناف العمليات التشغيلية بالمطار وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها.

ولم يحدد بيان الهيئة الجهة المسؤولة عن الهجومين، غير أن جماعة الحوثي أعلنت، مساء الخميس، تنفيذ هجمات بصواريخ باليستية ومجنحة استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار نجران جنوبي المملكة، إضافة إلى قاعدة جوية في محافظة خميس مشيط جنوب غربي البلاد.

** هجمات متكررة خلال الأسبوع

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أعلنت، الأربعاء، مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين جراء هجومين استهدفا مطاري أبها والملك خالد، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتأتي هذه الهجمات في سياق تصعيد عسكري بدأ في يوليو 2026، يعد الأوسع منذ فترة الهدوء النسبي التي أعقبت هدنة بدأت في أبريل 2022.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014.