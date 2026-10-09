حسين الهنداوي: الحرب مع إيران كانت من الأحداث المدمرة في تاريخ العراق الحديث

قال الكاتب والمفكر العراقي حسين الهنداوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت عام 1980 كانت من الأحداث المدمرة في تاريخ العراق الحديث.

وأضاف في حديثه لبرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن البلاد تكبدت خلالها خسائر بشرية واقتصادية كبيرة على مدار ثماني سنوات.

وأوضح أن الروايات التي تربط اندلاع الحرب بكونها رداً على عدوان إيراني لا تحسم، في تقديره، مسؤولية بدء المواجهة، مشيراً إلى أن صدام حسين هو من بدأ الحرب وفق قراءته للأحداث.

وأكد أن الحرب ألحقت أضراراً واسعة بالمجتمع العراقي وأضعفت موارده وإمكاناته، لافتاً إلى أن آثارها امتدت إلى مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وأشار إلى أن فهم القرارات التي اتخذها النظام العراقي آنذاك يتطلب دراسة السياق الإقليمي والدولي، بما في ذلك أزمة الرهائن الأمريكيين في طهران بعد الثورة الإيرانية، التي تطرق إليها خلال الحوار.

وأوضح الهنداوي أن الحروب والصراعات التي خاضها العراق في عهد صدام حسين شكلت جزءاً أساسياً من السياق التاريخي الذي سبق سقوط النظام عام 2003، وأسهمت في استنزاف قدرات البلاد على مدى سنوات طويلة.