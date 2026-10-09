المفكر العراقي حسين الهنداوي: رفضت الانتماء الحزبي واخترت العمل الفكري المستقل

قال الكاتب والمفكر العراقي حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه بدأ مسيرته الفكرية من خلفية يسارية ماركسية، لكنه قرر منذ عام 1974 الابتعاد عن الانتماء الحزبي والتنظيمي، بعد أن توصل إلى قناعة بأهمية الاستقلال الفكري.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ابتعاده عن التنظيمات السياسية لم يعنِ التخلي عن الاهتمام بالشأن العام، وإنما مثّل تحولاً في طريقة تعامله مع الفكر والسياسة.

وأكد أن تجربته دفعته إلى الانفتاح على تيارات الفكر الإنساني المختلفة، بدلاً من الالتزام بأيديولوجيا مغلقة أو إطار تنظيمي يفرض على أعضائه مواقف محددة.

وأشار إلى أن تطور أفكاره ارتبط باكتشافه أهمية الحرية والاستقلال في اتخاذ المواقف، موضحاً أنه لم يعد يتبنى المنطلقات الأيديولوجية الصارمة التي تأثر بها في بداياته.

وأوضح الهنداوي أن مسيرته الفكرية والسياسية ظلت قائمة على الاهتمام بقضايا المجتمع والدولة، مع الاحتفاظ بمساحة مستقلة للتفكير والنقد، بعيداً عن الالتزام الحزبي الذي قد يحد من حرية الرأي والتحليل.