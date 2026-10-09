منتخب الشاطئية يخوض مرانه الأول في لواندا قبل مواجهة أنجولا الأحد المقبل

خاض منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، ومدربه، أحمد عبدالرازق، مرانه الأول على أحد شواطئ العاصمة لواندا استعدادًا لمواجهة أنجولا يوم الأحد المقبل بتصفيات التأهل لكأس الأمم الأفريقية في السنغال، والمؤهلة لكأس العالم في البرازيل العام المقبل.

بدأ المران ببعض التدريبات الخفيفة ثم التسديد على المرمى، وبعدها خاض المنتخب تدريباً بالكرة الطائرة لكسب اللاعبين الثقة بالنفس قبل المواجهة الحاسمة مع المنتخب الأنجولي.

وشمل المران بعض المهارات الأساسية في التسديد على المرمى والتعاون الجماعي بين اللاعبين، وسط متابعة من جماهير أنجولا، التى حرصت على مشاهدة مران المنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الشاطئية مرانه الأخير، غداً، السبت، على الملعب نفسه، استعداداً لمواجهة أنجولا عصر الأحد، على أن تقام مباراة العودة بالإسكندرية، يوم الأحد 18من الشهر نفسه.