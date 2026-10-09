حسين الهنداوي: التعاون العربي في الاقتصاد والثقافة والتعليم أكثر قابلية للتطور

قال الكاتب والمفكر والدبلوماسي العراقي حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن التعاون بين الدول العربية يمكن أن يتطور عبر مجالات متعددة، في مقدمتها الاقتصاد والثقافة والتعليم.

وأضاف في حديثه لبرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن بناء وحدة عربية شاملة بقرار سياسي مباشر واجه صعوبات تاريخية.

وأوضح أن العلاقات العربية تتيح فرصاً واسعة للتعاون في المجالات الإنسانية والتنموية، بما يحقق مصالح مشتركة بين المجتمعات العربية.

وأكد أن الهوية الوطنية العراقية لا تتعارض مع الانتماء العربي، موضحاً أن العراق يجمع بين هويته العربية وخصوصيته الوطنية التي تشكلت عبر تاريخه وتنوع مكوناته السكانية والقومية.

وأشار إلى أن جامعة الدول العربية يمكن أن تؤدي دوراً في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، خصوصاً في المجالات التي تسمح بتطوير المصالح المشتركة بعيداً عن الاكتفاء بالشعارات المتعلقة بالوحدة العربية.

ونوه إلى أن تطوير العمل العربي المشترك يتطلب التركيز على مجالات التعاون العملي، وفي مقدمتها الاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها من المجالات الإنسانية، مع مراعاة خصوصية كل دولة وظروفها السياسية والاجتماعية.