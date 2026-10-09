أمريكا: إصابة 8 أشخاص على الأقل جراء تعرض رحلة جوية تابعة لشركة أفيانكا لمطبات هوائية

أُصيب 8 أشخاص على الأقل عندما واجهت رحلة جوية تابعة لشركة أفيانكا "شركة الطيران الوطنية في كولومبيا" مطبات هوائية شديدة، واضطرت إلى الهبوط اضطراريا في ميامي صباح اليوم الجمعة.

وقالت إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة ميامي ديد إن شخصا نُقل على وجه السرعة إلى مركز لعلاج الاصابات، إثر تعرضه لإصابات خطيرة، فيما نُقل سبعة آخرون إلى مستشفيات في المنطقة بسيارات إسعاف، عقب هبوط الطائرة بعد الساعة 3 صباحا بوقت قصير بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة.

وقالت شركة الطيران إن 9 أشخاص – هم 3 من أفراد الطاقم و6 ركاب – تأثروا بالمطبات الهوائية واستدعت حالتهم نقلهم إلى أحد المراكز الطبية.

وأضافت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أن رحلة شركة أفيانكا كانت في طريقها من ميديلين في كولومبيا إلى مطار جون إف. كينيدي الدولي في نيويورك، عندما اضطرت الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 320 إلى تغيير مسارها والهبوط في ميامي.

وأفادت شركة أفيانكا بأنه تم نقل الركاب الذين لم يصابوا بأذى جوا إلى نيويورك صباح اليوم الجمعة.

ونادرا ما تؤدي المطبات الهوائية أثناء الرحلات الجوية إلى إصابات خطيرة، لكن العلماء يقولون إنها قد تصبح أكثر شيوعا مع التغير المناخي الذي يؤثر في التيار النفاث.