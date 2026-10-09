نائب رئيس أركان الجيش الأردني السابق: الداخل الإيراني مخترق أمريكيا وإسرائيليا

قال الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق، إن هناك تحركات داخل إيران مناهضة للنظام، مشيرا إلى أنها كانت نشطة وفاعلة بصورة كبيرة قبل اندلاع الحرب، خاصة خلال العام الماضي، ووصلت إلى مراحل متقدمة شكلت درجة من التهديد للنظام.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ربما اعتقدتا أنه يمكن البناء على هذه التحركات، موضحا أن الحرب غيرت المشهد بصورة كبيرة.

وأشار إلى وجود عمليات واختراق إسرائيلي وأمريكي داخل إيران، إلى جانب دعم أمريكي وإسرائيلي للمعارضة، مؤكدا أن هذا الأمر قائم بالفعل، ويمكن أن يتطور في حال جرى استثماره بصورة جيدة.

وأوضح أن المدن والمراكز الحضرية الكبرى تشهد في المقابل مظاهر دعم للنظام وتظاهرات، وهو ما أبقى على الأنشطة العسكرية المناهضة للنظام عند مستويات محدودة حتى الآن.

ونوه إلى أن هذه التحركات الداخلية لا تزال موجودة ويمكن أن تتطور، إلا أن أجواء الحرب الحالية، التي تستهدف إيران كدولة وجغرافيا وشعب، أدت إلى تراجع البعد السياسي والأمني الداخلي لصالح موقف وطني في مواجهة ما وصفه بالعدوان الخارجي الأمريكي والإسرائيلي.