البنك الأهلي يعلن إصابة أسامة فيصل بقطع في غضروف الركبة

أعلن نادي البنك الأهلي تعرض مهاجمه الدولي أسامة فيصل لإصابة بقطع في غضروف الركبة، تستلزم خضوعه لتدخل جراحي خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وكشف محمد الأسيوطي، رئيس الجهاز الطبي بنادي البنك الأهلي، تفاصيل الإصابة، مؤكدًا أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بقطع في غضروف الركبة، ما يستدعي التدخل الجراحي العاجل.

وقال الأسيوطي إن النادي سيحدد خلال الأيام القليلة المقبلة موعد إجراء الجراحة، إلى جانب وضع برنامج التأهيل الطبي المناسب، تمهيدًا لعودة اللاعب إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.

وكان أسامة فيصل قد سجل هدفين خلال مباراتين خاضهما مع البنك الأهلي في الموسم الحالي، قبل تعرضه للإصابة التي ستبعده عن المشاركة مع الفريق لحين استكمال مراحل العلاج والتأهيل.

وعلى صعيد أرقامه مع البنك الأهلي، خاض المهاجم الدولي 141 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 35 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وسبق لأسامة فيصل، مهاجم الزمالك السابق، تمثيل منتخب مصر في 18 مباراة دولية.