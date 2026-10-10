ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر إلى 12.8% خلال سبتمبر 2026، مقابل 12.7% في أغسطس السابق، بالتزامن مع تسارع التضخم الشهري إلى 1.5%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم السبت.

وأظهرت البيانات ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 294.2 نقطة خلال سبتمبر، مقارنة بالشهر السابق، مدفوعًا بزيادة أسعار عدد من مجموعات السلع والخدمات، في مقدمتها الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا شهريًا بنسبة 3.2%، متأثرًا بزيادة أسعار الخضروات بنسبة 15.1%، والفاكهة بنسبة 2.6%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.2%، فيما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4% لكل منها.

وعلى مستوى الأقسام الأخرى، ارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 1.2%، والملابس والأحذية بنسبة 0.8%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.8%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.7%، فيما سجلت الرعاية الصحية ارتفاعًا بنسبة 0.4%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.4%، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.3%.

في المقابل، انخفضت أسعار معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 1.1%، كما تراجعت أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.6% خلال سبتمبر مقارنة بأغسطس.

وعلى المستوى السنوي، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 7.9%، مدفوعًا بزيادة أسعار الخضروات بنسبة 30.9%، والفاكهة بنسبة 7.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.6%، واللحوم والدواجن بنسبة 6.2%، والزيوت والدهون بنسبة 5.5%، فيما انخفضت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%.

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود أعلى زيادة بين الأقسام الرئيسية الواردة بالبيانات، بنسبة 29.6% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 27.5%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 22.6%.

كما ارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 21.3%، والتعليم بنسبة 20%، والثقافة والترفيه بنسبة 15.4%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 15.1%، والمطاعم والفنادق بنسبة 12.8%، والملابس والأحذية بنسبة 12.7%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 10.8%، والاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 10.4%، والرعاية الصحية بنسبة 5.2%.