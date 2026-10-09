ترامب يعين المعلقة كاتي زاكاريا متحدثة باسم البيت الأبيض

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تعيين المعلقة المحافظة كاتي زاكاريا في منصب المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، خلفا لكارولين ليفيت التي غادرت المنصب في أغسطس.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "إنه لشرف عظيم لي أن أعين كاتي زاكاريا للتو في منصب السكرتيرة الصحفية (للبيت الأبيض)"، معربا عن ثقته بأنها "ستحقق نتائج قوية لبلادنا".

وتشغل زاكاريا حاليا منصب مستشارة أولى للاتصالات في مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، التي تدير موقع تروث سوشيال الإلكتروني.

وأشار ترامب إلى أن زاكاريا عملت لفترة وجيزة متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، وظهرت بصفتها معلقة في قناتي "فوكس نيوز" و"نيوزماكس" التلفزيونيتين.

وأشاد ترامب بزاكاريا، واصفا إياها بأنها مناصرة وفية له، وأنها شاركت في حملاته الانتخابية.

ووجه ترامب الشكر أيضا إلى ليفيت، واصفا إياها بأنها "رائعة"، قائلا إنها أدت "عملا ممتازا" في منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض.