يتسلح الأهلي بقوام يضم العديد من عناصر الخبرة في قائمته للموسم الجاري، ويراهن عليها بقوة في اللقاء المرتقب أمام الزمالك في القمة 133 ببطولة الدوري، التي ستنطلق في الثامنة مساء غد الأحد على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة هذا الموسم.

يتسم قوام الأهلي بارتفاع معدل الأعمار حيث يتواجد 7 لاعبين تجاوزوا حاجز الـ 30 عاما في خيارات المدرب المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، أكبرهم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وقائده والذي أصبح الحارس الثاني هذا الموسم، ويبلغ (37 عاما).

في المركز الثاني بقائمة أكبر اللاعبين يأتي حسين الشحات (34 عاما)، يليه ياسر إبراهيم (33 عاما)، أشرف بن شرقي (32 عاما)، ويتساوى كل من أحمد مصطفى زيزو ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة بـ (30 عاما).

وفي جيل الوسط، يضم قوام الأهلي 16 لاعبا تتراوح أعمارهم من 25 إلى أقل من 30 عاما، وهم طاهر محمد (29 عاما)، أكرم توفيق وإمام عاشور وهادي رياض ومروان عطية (28 عاما)، يليهم أشرف داري وكريم فؤاد (27 عاما) ثم رضا سليم وتوفيق محمد أحمد رضا ومصطفى شوبير (26 عاما).

ويتساوى 5 لاعبين بعمر (25 عاما)، وهم أحمد عيد، منصف بقرار وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وسفيان بن جديدة.

في المقابل، لا تفرض العناصر الشابة التي يقل أعمارها عن 25 عاما نفسها بقوة على قوام الأهلي، بل أغلبهم عناصر بديلة أو تحاول إثبات نفسها أو خارج الحسابات، أو تشارك اضطراريا لتعويض الغيابات والإصابات.

ويتصدر هذه القائمة ياسين مرعي (24 عاما)، يليه علي محمود وعمر الساعي وأقطاي عبد الله وكريم الدبيس (23 عاما) ثم أحمد خالد "كباكا" ومحمد رأفت (21 عاما)، محمد عبد الله (20 عاما)، بينما يبقى الثنائي عمر سيد معوض ومحمود صلاح الأصغر سنا (19 عاما).

وكان عمر سيد معوض سجل هدفا قبل أيام قليلة في الفوز الكاسح على بترول أسيوط بنتيجة 5-0 في كأس الرابطة، بينما فاز محمود صلاح المنضم من غزل المحلة مطلع الموسم الجاري بجائزة أفضل لاعب في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عاما، بعد مساهمته في تتويج منتخب مصر باللقب، والتأهل لكأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما.

وقبل القمة 133، يتساوى الأهلي والزمالك برصيد 13 نقطة في المركز الثاني والثالث بجدول الترتيب مع تفوق الزمالك بفارق الأهداف، أمامهما بيراميدز في الصدارة بـ 15 نقطة محققا العلامة الكاملة.

وسيدير اللقاء المرتقب، حكم الساحة السلوفيني، رادي أوبريونيفتش.