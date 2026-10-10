ضبط القائمين على إدارة مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية مجهولة المصدر بالشرقية

ألقت مباحث التموين القبض على القائمين على إدارة مصنع "غير مرخص" لإنتاج وتعبئة المستلزمات الطبية مجهولة المصدر بالشرقية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها ان الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادى تمكنت من ضبط القائمين على إدارة مصنع "غير مرخص" لإنتاج وتعبئة المستلزمات الطبية كائن بدائرة قسم شرطة العاشر أول بالشرقية.

وأضافت الداخلية انه ضُبط بحوزته (3 طن مواد خام مجهولة المصدر- 21 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر - 10 آلاف عبوة كرتونية فارغة "مستلزمات تعبئة" - 4 ماكينات "خط إنتاج") تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، موضحة أن ذلك يأتي استمراراً لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى.

وتابعت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية".