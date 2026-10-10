إصابة صحفي فلسطيني بالرصاص المطاطي خلال اقتحام دير أبو مشعل

أُصيب صحفي فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات الأشخاص بالاختناق، صباح اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال هاجمت قاطفي الزيتون أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية، وأطلقت باتجاههم قنابل الغاز السام، في محاولة لإجبارهم على مغادرة الأراضي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأضافت المصادر أن الصحفي عصام الريماوي أُصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في الفخذ، أثناء تغطيته الأحداث في القرية.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع انطلاق موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية، الذي يشهد تصاعدًا في اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين على المزارعين، بما يشمل الاعتداء الجسدي، ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية، وتخريب الأشجار وسرقة المحاصيل.

وتهدد هذه الاعتداءات، التي تتخذ أشكالًا متعددة وتتكرر خلال موسم القطاف، مصدر رزق آلاف العائلات الفلسطينية التي تعتمد على محصول الزيتون في معيشتها.



