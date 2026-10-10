الجيش الصيني مستعد لتعزيز العلاقات مع القوات المسلحة الأمريكية

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية الكولونيل تشين شي، أن الجيش الصيني مستعد للعمل مع الولايات المتحدة لتحسين الاتصال وتعزيز العلاقات بين القوات المسلحة للبلدين.

وأضاف المتحدث، في بيان، اليوم السبت، أن الجيش الصيني "مستعد للعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ إجماع في الرأي مهم توصل إليه رئيسا الدولتين" في إشارة إلى دعوة الرئيس شي جين بينج إلى إجراء حوار عسكري منظم بين الدولتين، خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضاف أن الدبلوماسية بين الزعيمين هي ركيزة العلاقات الثنائية وتلعب دورا توجيهيا في تطوير الروابط بين الجيشين، مشيرا إلى أن الجهود ستضفي "طاقة إيجابية" وتضيف "زخما جديدا" لبناء "علاقة استقرار استراتيجي بناءة بين الصين والولايات المتحدة تستند إلى الاحترام والعدل والمساواة".

يذكر أن تايوان التي ساعدت الولايات المتحدة في تسليحها هي قضية مثيرة للتوتر بين واشنطن وبكين.