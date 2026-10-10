أكاديمية الفنون تطلق أيام بيراميدز السينمائية لأفلام الطلبة في مارس 2027

تستعد أكاديمية الفنون لإطلاق «أيام بيراميدز السينمائية» لأفلام الطلبة، في إطار دعم الإبداع السينمائي الطلابي وتشجيع المواهب الشابة (PCD)، خلال الفترة من 20 إلى 26 مارس 2027، ليكون منصة دولية متخصصة في سينما الطلبة، تجمع أفضل الأفلام التي يقدمها طلاب مدارس ومعاهد وأكاديميات السينما والفنون السمعية والبصرية من مختلف دول العالم.

ويأتي إطلاق الأيام من قلب أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، في إطار دعم الأكاديمية للدور الطلابي والموهوبين وصناعة السينما، ليقدم (PCD) رؤية جديدة تضع الفيلم الطلابي وصانعه في قلب التجربة السينمائية، باعتباره الخطوة الأولى التي يختبر فيها الموهوب رؤيته الفنية، ويكتشف من خلالها العالم ملامح الجيل الجديد من صناع السينما.

ويحمل الحدث، الذي يرأسه الدكتور خالد عبد الجليل، الأستاذ بالمعهد العالي للسينما ومستشار وزير الثقافة السابق لشئون السينما، رسالة واضحة: «الفيلم الأول.. الخطوة الأولى»، فالفيلم الطلابي ليس مجرد تجربة دراسية أو عمل سينمائي قصير، وإنما هو البداية الحقيقية لمسيرة فنية، ومساحة أولى لاكتشاف الموهبة وتطوير أدواتها، وبوابة للانتقال من مرحلة الدراسة والتعلم إلى الحياة المهنية وصناعة السينما.

ولا تسعى أيام بيراميدز السينمائية إلى أن تكون فعالية جديدة للأفلام القصيرة أو أفلام الشباب، بل تؤسس لتخصص سينمائي واضح يحتفي بسينما الطلبة باعتبارها نتاجا للتعليم السينمائي وتجربة إبداعية أولى، ومنصة حقيقية لاكتشاف المواهب وصناعة مستقبل السينما.

كما تطمح أيام بيراميدز السينمائية إلى أن تتحول إلى ملتقى دولي للتعليم السينمائي والإبداع والصناعة، يفتح جسورا جديدة للتواصل بين مدارس السينما العالمية، والطلاب والأساتذة، والمخرجين والكتاب والمنتجين، إلى جانب المهرجانات والمؤسسات السينمائية، بما يعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات ويدعم انتقال المواهب الشابة إلى الحياة المهنية.

وتسعى أيام بيراميدز السينمائية إلى تأسيس منصة عالمية لاكتشاف المواهب الجديدة، وتعزيز الحوار بين مدارس السينما من مختلف أنحاء العالم، وربط التعليم بالممارسة، ودعم صانع الفيلم في رحلته من الفيلم الأول إلى العالم.