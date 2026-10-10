فرانس برس عن مصدر طبي: مصابون إثر هجوم صاروخي على مطار الملك خالد بالرياض

يتلقى خمسة أشخاص على الأقل العلاج في العناية الفائقة السبت بعد إصاباتهم في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حسبما أفاد مصدر طبي في مستشفى بالعاصمة السعودية لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر إن عشرات الأشخاص، معظمهم سعوديون، أصيبوا، وأشار إلى أن هناك خمسة على الأقل من المصابين، جميعهم سعوديون، في العناية الفائقة"، مشيرا إلى أن بعض الجرحى نقلوا إلى المستشفى على متن طائرات مروحية.

وكان مصدر دبلوماسي مطّلع على الحادثة أفاد فرانس برس في وقت سابق بأن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، أطلقوا صاروخا أصاب المطار.

وقال المصدر: "الحوثيون يهاجمون أهدافا مدنية. مطار الرياض هدف مدني"، وأضاف أن الحادثة وقعت قرابة الثالثة بعد ظهر السبت.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد ثلاثة شهود عيان لوكالة فرانس برس، السبت، بحصول عمليات إخلاء في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بعيد دعوة إدارته الركاب إلى ضرورة التحقق من رحلاتهم قبل توجههم إليه.

وكان المطار وجّه في وقت سابق السبت إشعارا للمسافرين بضرورة التواصل مع شركات الطيران والتحقق من رحلاتهم.

وورد عبر حساب المطار على إكس: "نود إحاطة المسافرين بضرورة التواصل المباشر مع الناقلات الجوية والتحقق من حالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار".