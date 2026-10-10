3 دول تدعو رعاياها للابتعاد عن مطار الملك خالد بالرياض عقب تقارير عن هجوم صاروخي

دعت سفارات كندا وألمانيا وإسبانيا في السعودية، اليوم السبت، رعاياها إلى الابتعاد عن مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عقب تقارير أفادت بتعرضه لهجوم، بحسب وكالة فرانس برس.

ونبّهت السفارة الإسبانية عبر منصة إكس مواطنيها الى وقوع "هجوم جديد" على المطار، حيث أفاد شهود عيان في وقت سابق لفرانس برس بحصول عمليات إخلاء فيه.



وسبق أن قال مصدر طبي في مستشفى بالعاصمة السعودية الرياض، عن تلقي خمسة أشخاص على الأقل العلاج في العناية الفائقة بعد إصاباتهم في مطار الملك خالد الدولي.

وقال المصدر إن عشرات الأشخاص، معظمهم سعوديون، أصيبوا، وأشار إلى أن هناك خمسة على الأقل من المصابين، جميعهم سعوديون، في العناية الفائقة"، مشيرا إلى أن بعض الجرحى نقلوا إلى المستشفى على متن طائرات مروحية.

وكان مصدر دبلوماسي مطّلع على الحادثة أفاد فرانس برس في وقت سابق بأن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، أطلقوا صاروخا أصاب المطار.

وقال المصدر: "الحوثيون يهاجمون أهدافا مدنية.. مطار الرياض هدف مدني"، وأضاف أن الحادثة وقعت قرابة الثالثة بعد ظهر السبت.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد ثلاثة شهود عيان لوكالة فرانس برس، السبت، بحصول عمليات إخلاء في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بعيد دعوة إدارته الركاب إلى ضرورة التحقق من رحلاتهم قبل توجههم إليه.