عون: الاعتداءات على السعودية تشكّل تهديدا لأمن المنطقة

جدد الرئيس اللبناني جوزاف عون، السبت، إدانته لاعتداءات جماعة الحوثي ضد السعودية، مشيرا إلى أن تلك الاعتداءات تشكّل تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون "جدد إدانته الاعتداءات التي تستهدف السعودية الشقيقة ومرافقها الجوية ومنشآتها الحيوية وفي مقدمتها مطار الملك خالد الدولي".

وأشار عون إلى أن "هذه الاعتداءات تشكّل تهديدا لأمن المملكة واستقرارها، ولأمن المنطقة واستقرارها"، وفق البيان ذاته.

وأعرب الرئيس اللبناني عن تضامن بلاده الكامل، مع السعودية "قيادة وشعبا"، مؤكدا "وقوف لبنان إلى جانبها في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية".

وأضاف أن "أمن المملكة هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والابتعاد عن استهداف المنشآت المدنية والحيوية، يشكّلان ركيزة أساسية لصون الاستقرار الإقليمي".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، الجمعة، مقتل 3 مواطنين وإصابة آخرين جراء هجومين استهدفا، الخميس، مرافق مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الهجوم الأول استهدف مرافق المطار، فيما استهدف الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية، ما أسفر عن مقتل 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.

ولم تحدد الهيئة الجهة المسؤولة عن الهجومين، غير أن جماعة الحوثي أعلنت، مساء الخميس، تنفيذ هجمات بصواريخ باليستية ومجنحة استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار نجران جنوبي المملكة، إضافة إلى قاعدة جوية في محافظة خميس مشيط جنوب غربي البلاد.

وسبق ذلك هجمات استهدفت مطاري أبها والملك خالد الدوليين، الثلاثاء والأربعاء، وأسفرت، وفق السلطات السعودية، عن مقتل 3 مقيمين من الجنسيات المغربية والجزائرية والسودانية، وإصابة 36 شخصا.

وتندرج هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ في يوليو 2026، ويُعد الأوسع منذ فترة الهدوء النسبي التي أعقبت هدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بدأت في أبريل 2022.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعمًا للحكومة اليمنية.