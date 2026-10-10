أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي لكرة القدم عن مواجهة قوية تجمع بين شباب الأهلي والعين، في قمة مبكرة تشهد مواجهة مرتقبة بين البرازيلي بيزيرا، لاعب الزمالك السابق والمنضم حديثًا إلى شباب الأهلي، والمصري رامي ربيعة، مدافع العين.

وأُجريت القرعة اليوم السبت في منارة السعديات بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة 16 فريقًا، تضم أندية دوري المحترفين الإماراتي الـ14، إلى جانب الفجيرة والعروبة المتأهلين من التصفيات التمهيدية.

وتحظى مواجهة شباب الأهلي والعين باهتمام كبير، في ظل تاريخ الفريقين في البطولة، إذ يمتلك شباب الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب برصيد 11 مرة، بينما يدخل العين المواجهة بصفته حامل لقب النسخة الماضية.

وتضم المواجهة المرتقبة تحديًا خاصًا لبيزيرا، الذي انتقل مؤخرًا من الزمالك إلى شباب أهلي دبي، في الوقت الذي يسعى فيه رامي ربيعة إلى مواصلة مشواره مع العين والمنافسة على لقب الكأس.

وأسفرت بقية مواجهات دور الـ16 عن لقاء الوصل مع كلباء، والشارقة أمام العروبة، وحتا ضد يونايتد، والفجيرة أمام الوحدة، وخورفكان ضد الظفرة، والنصر أمام بني ياس، والجزيرة ضد عجمان.

وتُقام الأدوار النهائية من البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، بداية من دور الـ16 وحتى النهائي، على أن تستضيف ملاعب محايدة مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي، فيما تُقام المباراة النهائية على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.