حزب الوفد يعلن تقدم 74 مرشحا للهيئة العليا و8 لسكرتارية الهيئة الوفدية

أغلق حزب الوفد، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا للحزب في يومها الأول، بعدما تقدم 74 عضوًا بأوراق ترشحهم، فيما تقدم 8 أعضاء للترشح لسكرتارية الهيئة الوفدية.

وتقدم 74 عضوا للترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، وهم: فؤاد بدراوي، وعادل عربي، وعيد هيكل، ومحمد فؤاد سكران، ورانيا الراقد، وأحمد أنيس، ومحمد مجدي فرحات، وحمادة بكر، ومحمد عبد الجواد صديق، وإيهاب عبد العظيم، ومحمد عبد اللطيف، وحمدي قوطة، وأمل رمزي، وخالد قنديل، وإبراهيم الشريف، وحاتم رسلان، وأحمد علي حماد، وطارق عبد العزيز، ومحمد عبد الجواد فايد، وياسر الهضيبي.

وضمت القائمة أيضًا: هاني أباظة، ومحمد الفقي، والسيد الصاوي، ومحمد أشرف، وأمير العبد، وزينب علي محمد، وعبد العظيم الباسل، وياسر قورة، ومحمد فؤاد عبد المجيد، وعمرو عبد الباقي، والشاذلي حتة، ورمضان خليل، ومحمود المنهراوي، ولميس السبهان، وماجد الحنبلي، وكاظم فاضل، وجمال شحاتة، وحسين منصور، وأنور بهادر، أحمد عابد.

كما شملت القائمة: أيمن محسب، وصفوت عبد الحميد، ومحمد جاد، ومحمد عبد العزيز محمد، ووفقي مدني، ومحمد مختار، وياسر القلتاوي، وداليا أبو شقة، وكمال نجيب فرنسيس، وجويس سمعان، ومحمد أحمد مبروك، وماجدة صالح، وحمادة منصور، وعبد الله السعدني، وأشرف علي الدين، ومدني حزين، وماجد محمد نور، وابتهال علي أحمد، وأحمد محمود عطا الله، وياسر حسان.

وضمت القائمة كذلك: هاجر عز الدين، وعادل التوني، وإبراهيم المليجي، وياسر محمد طلعت، وسمر عاطف، وسعيد سيد عزوز، ومحمد عبده، وعمر عبد الجواد، وعلي شعيب، هشام عثمان علي محمد، ويوسف المصري، وحاتم الأعصر، ومصطفى رسلان، ومحمد الزاهد.

بينما تقدم 8 أعضاء بأوراق ترشحهم لسكرتارية الهيئة الوفدية، وهم: محمد سيد عبد الحليم، عرفات ماهر عبد المجيد، أماني حسين محمود، أشرف منصور السيد، أحمد سامح أحمد عبد الغفار، سيد طه سيد، محمود النحاس، علاء سرحان.

وكان الحزب قد بدأ، صباح اليوم، تلقي طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا للحزب وسكرتارية الهيئة الوفدية، تنفيذًا للقرارين رقمي 259 و260 لسنة 2026، الصادرين عن الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب، بشأن الدعوة إلى انعقاد الهيئة الوفدية يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر، بمقر الحزب الرئيسي بالدقي.

وتستمر فترة تلقي طلبات الترشح من خلال لجنة التنظيم المركزية برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام لحزب الوفد، لمدة 6 أيام، حيث بدأت أعمال اللجنة في يومها الأول اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم وحتى الخامسة مساء الخميس 15 أكتوبر، ويتم استقبال الطلبات مرفقة بالسيرة الذاتية المفصلة لكل مرشح.

وحدد القرار يومي 16 و17 أكتوبر لتلقي الطعون والتظلمات والبت فيها، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأحد 18 أكتوبر، قبل الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن تشهد انتخابات 30 أكتوبر اختيار 50 عضوًا للهيئة العليا لحزب الوفد، و5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية، إلى جانب مناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب، والتقرير المالي لأمين الصندوق ومراقب الحسابات.

وحدد الحزب رسوم الترشح لعضوية الهيئة العليا بمبلغ 25 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه للترشح لسكرتارية الهيئة الوفدية، للمساهمة في تغطية تكاليف العملية الانتخابية.

وقصر القرار حق الترشح وحضور اجتماع الهيئة الوفدية على الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية، مع اشتراط سداد الاشتراكات حتى تاريخ انعقاد الهيئة بالنسبة إلى الحضور.