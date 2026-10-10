عراقجي: نتنياهو يحاول إنقاذ نفسه بمزيد من الدماء والأموال الأمريكية

• ويصفه بأنه "مجرم حرب مطلوب، ويداه ملطختان بدماء العرب والأمريكيين والإيرانيين"..

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول بيأس "مثل مقامر فاسد" إنقاذ نفسه على حساب مزيد من الدماء والأموال الأمريكية.

وهاجم عراقجي نتنياهو في تدوينة عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، واصفًا إياه بأنه "مجرم حرب مطلوب، ويداه ملطختان بدماء العرب والأمريكيين والإيرانيين".

وأضاف أن نتنياهو لا يُبدي أي احترام حتى لشعبه في مسعاه للتهرب من العدالة، مشيرًا إلى أن مسؤولين أمريكيين يشتكون منه أيضًا.

وتابع عراقجي: "يحاول نتنياهو بيأس، مثل مقامر فاسد، إنقاذ نفسه بمزيد من الدماء والأموال الأمريكية".

وأوضح أن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يريدون هم أيضًا الخروج من هذا المأزق.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل الماضي.

ولاحقا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل انسداد مسار المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي.

ويأتي تعثر المفاوضات جراء خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميا.